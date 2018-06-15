Фьюри после слабого возвращения в ринг пока не собирается драться с сильными соперниками

О планах британца рассказал промоутер спортсмена Эдди Хирн.

В прошлую субботу Тайсон Фьюри успешно вернулся в бокс, досрочно победив Сефера Сефери.

Промоутер Эдди Хирн, который ранее вел переговоры о сотрудничестве со скандальным британцем, рассказал о его планах, сообщает Sporty.ua со ссылкой на BoxingScene:

«Когда я вел с ним переговоры о подписании контракта, я сказал ему, что понимаю его положение и потому предлагал ему бой с Кауфманном. Фьюри ответил мне, что с таким соперником как Трэвис он будет готов выйти на ринг лишь через 4 боя.

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Мой план для Фьюри заключался в том, что он мог заработать 30 млн. фунтов. После Кауфманна он должен был сразиться с Тони Беллью, Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа. Таков был мой план на 4 боя. Но он в первые 4 боя после возвращения хотел получить слабых соперников.

Но такая тактика убьет его привлекательность и ценность. Как бы то ни было, не стоит ждать, что уровень его оппозиции ближайших четырех боях будет выше уровня Сефери».