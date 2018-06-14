Виталий Кличко: Льюис обещал мне реванш, но его отговорила мама

Кличко-старший спустя 15 лет вспомнил, как шли переговоры со знаменитым британцем Ленноксом Льюисом о матче-реванше.

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко вспомнил, как вел переговоры с тогда еще чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Ленноксом Льюсом о реванше в 2003 году и рассказал, почему второй бой не состоялся.

Слова украинца приводит RingTV.

«После первого боя Льюис пообещал, что будет матч-реванш. Я очень рад, что мне посчастливилось драться с великим чемпионом, каким был Льюис. Я показал свой уровень и считаю, что победил его, однако судьи остановили бой. Тогда после боя Льюис сказал не беспокоиться, потому что мы снова встретимся на ринге.

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Леннокс затем пригласил меня в свой офис в Лондоне, чтобы подписать контракт на следующий бой. Он сказал, чтобы я не приводил юристов и промоутеров, чтобы мы сами решили все вопросы. Я приехал в его офис и был удивлен, когда увидел там его маму. Два часа мы обсуждали бой, его мама не сказала ни слова. Но она пристально наблюдала за мной. Было видно, что она мудрая женщина. Затем я уехал, потом мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет.

Его маме я не понравился, она отговорила его от боя. Конечно, я был расстроен, но я все равно благодарен Льюису, что у меня был шанс боксировать с лучшим соперником в моей карьере», - рассказал Кличко-старший.

Напомним, 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе Виталий Кличко проиграл бой Ленноксу Льюису из-за сильного рассечения. В перерыве между 6-м и 7-м раундами бой остановили, и Льюису присудили победу.

В конце прошлой недели Кличко-старшего включили в Международный зал боксерской славы, после чего Леннокс Льюис поздравил украинца.