Усик: готов ехать хоть в Антарктиду ради боя с Гассиевым

По мнению Александра Усика, если его либо Мурата Гассиева не будет в финале WBSS, турнир потеряет смысл.

Украинец Александр Усик опроверг информацию о возможной отмене финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

Накануне в СМИ появилась информация, что Гассиев не может договориться с Усиком об условиях, поэтому вероятен его бой против другого соперника – Эндрю Табити.

"Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и конкретно к Мурату Гасиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен, что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждут этот бой. Так давайте уже его проведём!", - отметил Усик.

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Украинец заявил, что скоро появится уточненная информация по месту и дате боя.

«Готовы ехать хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится», - заявил боксер.

«Мы ждем только письма от Comosa AG (организаторы Всемирной боксерской суперсерии — прим. УНИАН) с уточнением, где будет бой. У меня чемодан уже собран, я готов ехать в любую точку мира».

Напомним, бой Усика против Гассиева должен был пройти в мае, но не состоялся из-за травмы украинца. Теперь ожидается, что он пройдет во второй половине июля.

Победитель боя станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов призовых.