На чемпионате Европы по боксу украинки завоевали 4 награды

На турнире в Софии украинки завоевали золото и три бронзы.

Сегодня с европейского первенства, которое состоялась в болгарской столице Софии, домой возвращаются представительницы женской национальной сборной Украины по боксу.

В активе украинок 4 медали престижного старта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Из Софии они везут серебряную и 3 бронзовые награды.

«Серебро» на счету Марии Боруци, которая выступает в весовой категории до 75 кг. «Бронзовые» достижения у Анны Охоты (48 кг), Марии Бовы (64 кг) и Анастасии Чорноколенко (81 кг).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил девушек, тренерский состав сборной и Федерацию бокса во главе с Владимиром Продивусом с замечательными достижениями, пожелав и в дальнейшем радовать украинских болельщиков высокими достижениями на международной арене.