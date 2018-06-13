Гассиев нашел запасной вариант вместо боя с Усиком
10:51, 13 июня 2018Бокс
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Небитый россиянин может выйти в ринг против Эндрю Табити.
Команды Гассиева и Усика до сих пор не договорились о дате боя / allboxing.ru
Чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может провести бой 21 июля с небитым американцем Эндрю Табити.
Именно на эту запланирован поединок Усик – Гассиев в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии, сообщает Isport.
Однако по информации BoxingTalk, команда россиянина устала от затянувшихся переговоров с украинским чемпионом WBC/WBO, поэтому Мурат, вероятнее всего, проведет промежуточную встречу.
Украинец Усик и россиянин Гассиев должны разыграть в финальном бою WBSS титул абсолютного чемпиона мира по боксу.
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