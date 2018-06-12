Британский экс-чемпион мира по боксу Хэй завершил карьеру

В 2011 году Дэвид Хэй потерял пояс чемпиона мира, уступив Владимиру Кличко.

Бывший чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй принял решение о завершении карьеры.

37-летний британец потерпел поражение от Тони Беллью в пяти раундах и после этого принял решение завершить выступления в ринге.

Хэй начал карьеру в 2002 году и сумел стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. После этого он перешел в категорию супертяжеловесов, где сразу же стал чемпионом по версии WBA, победив Николая Валуева в 2009 году.

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Он потерял свой титул в 2011 году, уступив украинцу Владимиру Кличко в бое, которому предшествовала резкая перепалка в СМИ между боксерами. После победы над Дереком Чизорой в 2012 года он был вынужден пропустить три с половиной года из-за операции на плечевом суставе, которая практически закончила его карьеру.

После нее Хэй дважды проиграл Тони Беллью, завершив профессиональную карьеру с 28-ю победами при 4-х поражениях.