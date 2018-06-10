Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея Зала славы бокса

17:08, 10 июня 2018
Бокс
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Виталий Кличко включен в Зал славы бокса / klitschko-brothers.com

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Это традиционная процедура для боксеров, которых включают в Зал славы.

Напомним, Виталий Кличко стал первым украинским членом международного Зала славы бокса. 

В категории «Современные боксеры» (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) изначально было 32 кандидата. Из них путем голосования выбрали трех членов Зала славы.

Помимо Кличко в Зал славы вошли Эрик Моралес и Винки Райт.

klitschko-brothers.com

Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) -  зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта. Расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США.

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Теги: #Виталий Кличко