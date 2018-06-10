Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея Зала славы бокса
17:08, 10 июня 2018Бокс
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Традиционная для боксеров процедура прошла в Зале славы бокса в США.
Виталий Кличко включен в Зал славы бокса / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко оставил музею Зала славы бокса отпечаток своего кулака.
Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
Это традиционная процедура для боксеров, которых включают в Зал славы.
Напомним, Виталий Кличко стал первым украинским членом международного Зала славы бокса.
В категории «Современные боксеры» (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) изначально было 32 кандидата. Из них путем голосования выбрали трех членов Зала славы.
Помимо Кличко в Зал славы вошли Эрик Моралес и Винки Райт.
klitschko-brothers.com
Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) - зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта. Расположен в Канастоте, Нью-Йорк, США.
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