Британец Фьюри провел первый бой за 2 с половиной года и победил
11:49, 10 июня 2018Бокс
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Тайсон Фьюри одолел албанца Сефери техническим нокаутом.
Тайсон Фьюри / REUTERS
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил в первом бое после длительного перерыва, сообщает BoxingScene.
Фьюри одержал победу против Сефера Сефери техническим нокаутом, при этом он впервые вышел на ринг спустя два с половиной года. Для Фьюри это был первый бой с 2015 года, когда он неожиданно побил Владимира Кличко.
Фьюри не нанес большого количества ударов, но Сефери отказался выходить на пятый раунд боя. Британец просто задавил своего соперника громадным преимуществом в массе и габаритах.
Это 26-я победа и 19-й нокаут в карьере британца Фьюри, который еще ни разу не проигрывал.
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