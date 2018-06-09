Трамп предложил посмертно помиловать Мохаммеда Али, но ему это не нужно

Боксер Мохаммед Али в 1967 году был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако ему отменили наказание в 1971 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о посмертном помиловании боксера Мохаммеда Али по делу об уклонении от службы в армии.

На самом деле помилование Али не нужно - Верховный суд отменил ему наказание еще в 1971 году, передает Би-Би-Си.

По словам Дональда Трампа, он "очень серьезно" задумался о помиловании Али.

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"Тогда он был не очень популярен, но сейчас о нем все знают", - заявил президент и добавил, что, помимо боксера, думает о помиловании еще "тысяч людей". О ком именно идет речь, Трамп не сообщил.

Мохаммед Али (свое настоящее имя - Кассиус Клей - он отвергал и называл его "рабским") в 1967 году был приговорен к пяти годам тюрьмы за отказ служить во Вьетнаме. Али подал апелляцию и в 1971 году добился отмены приговора.

Адвокат Мохаммеда Али Рон Твил заявил, что покойному боксеру не нужно никакое помилование, поскольку его ни в чем и не признавали виновным.

Мохаммед Али умер в июне 2016 года. Ему было 74 года.