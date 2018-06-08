Украинский боксер Далакян 17 июня проведет защиту чемпионского титула в Киеве на вертолетной площадке

Уникальность этого поединка заключается в том, что впервые украинский боксер будет защищать свой чемпионский пояс в Киеве

Бой украинского боксера Артема Далакяна и Сиричайи Тайена пройдет 17 июня в рамках большого праздника бокса "Pro Boxing Show – 2018", который организует промоутерская компания Union Boxing Promotion.

Уникальность этого поединка заключается в том, что впервые украинский боксер будет защищать свой чемпионский пояс в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе промоутерской компании.

Пройдет это яркое действо в КВЦ «Парковый», где ринг и трибуны будут установлены на вертолетной площадке

Объявлять поединок Далакяна и Тайена будет известный ринг-анонсер мирового бокса Майкл Баффер. Помимо чемпионского боя в рамках вечера "Pro Boxing Show – 2018" состоится ряд интересных рейтинговых и титульных поединков.

Артем Далакян – непобедимый украинский чемпион мира по боксу по версии WBA. В феврале в США боксер отобрал титул у американца Брайана Вилории.

Тайен - опытный боец из Таиланда, который в 2013-14. владел временным титулом WBA, в 2014 году уже претендовал на полноценный титул, однако потерпел поражение в поединке против испанца Хуана Карлоса Ревекка. После этого боя таец одержал 16 побед подряд, из них 15 досрочно.