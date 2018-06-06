Легендарный "Железный Арни" посетил Ломаченко в больнице и поздравил с "великой победой" (видео)
Легендарный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко.
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Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram. Шварценеггер поздравил боксера с «большой победой».
Как известно, во время последнего боя Василий Ломаченко не мог полноценно использовать свою правую руку, поэтому пошел на операцию на плече. Из-за операции в ближайшие полгода боксер не будет проводить бои.
Ранее Ломаченко встретился с легендой Голливуда Сильвестром Сталлоне.
Как сообщал УНИАН, 13 трпавня Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
Видео: instagram.com/lomachenkovasiliy