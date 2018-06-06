Легендарный "Железный Арни" посетил Ломаченко в больнице и поздравил с "великой победой" (видео)

13:51, 06 июня 2018
Бокс
698 0
Арнольд Шварценеггер / REUTERS

Легендарный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Читайте такжеЛомаченко намерен провести бой с непобежденным американцем Дэвисом

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram. Шварценеггер поздравил боксера с «большой победой».

Как известно, во время последнего боя Василий Ломаченко не мог полноценно использовать свою правую руку, поэтому пошел на операцию на плече. Из-за операции в ближайшие полгода боксер не будет проводить бои.

Ранее Ломаченко встретился с легендой Голливуда Сильвестром Сталлоне.

Как сообщал УНИАН, 13 трпавня Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

Видео: instagram.com/lomachenkovasiliy

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #больница#Василий Ломаченко