Виталий Кличко войдет в Международный зал славы бокса 10 июня

Виталий Кличко вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании «Современная категория» — последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свое включение в Международный зал боксерской славы.

О включении знаменитоо украинского боксера в Зал славы стало известно в декабре 2017-го года, а церемония включения состоится 10 июня в США, сообщает Братство Кличко.

Виталий Кличко вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании «Современная категория» — последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.

«Это мечта многих боксеров стать членом Зала славы, — отметил Виталий Кличко – Думал о Зале Славы, но никогда не ожидал, что в один прекрасный день окажусь в компании легенд, которые всегда были для меня примерами. Таких как Мухаммед Али, Майк Тайсон и многие известные мировые боксеры. Для меня это большая честь».