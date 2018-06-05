Ломаченко намерен провести бой с непобежденным американцем Дэвисом

Украинский чемпион мира не спешит сражаться с Майки Гарсией, но и отдыхать не намерен.

Украинский боксер Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом (20-0, 19 КО).

На протяжении последней недели сообщалось, что следующим оппонентом украинца станет чемпион WBO Рэй Бельтран. Пока же чемпион мира в легком весе восстанавливается после травмы плеча и, скорее всего, проведет бой 9 декабря, сообщает SportArena.

При этом боксер обратил внимание на еще одного потенциального соперника — Джервонту Дэвиса. Американец до сих пор ни разу не проиграл в карьере, и Ломаченко готов с ним провести бой, если тот перейдет в его весовую категорию. Дэвис в данный момент является чемпионом WBA во втором полулегком весе.

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«Если Дэвис перейдет в мою весовую категорию, то проведу с ним бой. Почему бы и нет? Я готов к этому», — цитирует слова украинца BoxingScene.

Известно, что промоутером американца является известный боксер Флойд Мэйвезер. По информации источника, он уже связался с промоутерской компанией Top Rank, которая занимается делами Ломаченко, чтобы обсудить возможность проведения поединка.

Как сообщал УНИАН, Ломаченко 13 мая в Нью-Йорке в 10-м раунде нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе.