Чемпион мира по боксу Ломаченко встретился с легендарным Сталлоне (видео)
11:48, 04 июня 2018Бокс
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Встреча состоялась в Лос-Анджелесе во время ланча.
Ломаченко пообедал с легендарным Сталонне / boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко в США встретился с легендой Голливуда Сильвестром Сталлоне.
Соответствующее видео в Instagram опубликовал менеджер украинского чемпиона Эгис Клима, сообщает Апостроф.
Встреча состоялась в Лос-Анджелесе. На видео Ломаченко и Сталлоне сидят за одним столом во время ланча. Также за столом присутствует доктор Нил Эль Аттраче, который оперировал украинского боксера.
Когда Климас представлял Сталлоне, знаменитый актер в шутку нанес удар в сторону камеры, сказав при этом "Бум".
Ранее стало известно, что Ломаченко была проведена операция на плече из-за чего он пропустит не менее полугода своей карьеры.
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