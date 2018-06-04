Чемпион мира по боксу Ломаченко встретился с легендарным Сталлоне (видео)

11:48, 04 июня 2018
Бокс
578 0
Ломаченко пообедал с легендарным Сталонне / boxingscene.com

Соответствующее видео в Instagram опубликовал менеджер украинского чемпиона Эгис Клима, сообщает Апостроф.

Встреча состоялась в Лос-Анджелесе. На видео Ломаченко и Сталлоне сидят за одним столом во время ланча. Также за столом присутствует доктор Нил Эль Аттраче, который оперировал украинского боксера.

Когда Климас представлял Сталлоне, знаменитый актер в шутку нанес удар в сторону камеры, сказав при этом "Бум".

Ранее стало известно, что Ломаченко была проведена операция на плече из-за чего он пропустит не менее полугода своей карьеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Сталонне