Тренер Гассиева: бой с Усиком запланирован на 21 июля

Абель Санчес рассказал, когда пройдет бой россиянина против Александра Усика.

Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал, когда пройдет бой россиянина против Александра Усика.

«Мне сказали, что бой с Усиком запланирован на 21 июля, но еще нет места проведения. Какое-то безумие», — цитирует наставника Гассиева издание BadLeftHook, сообщает SportArena.

У финального боя Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) до сих пор нет официальной даты и места проведения.

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Победитель боя Александр Усик-Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов призовых.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк опроверг переговоры с командой Мурата Гассиева.