Объявлен состав женской сборной Украины по боксу на чемпионат Европы
Главный тренер Национальной женской сборной Украины Сергей Гордиенко, объявил состав команды на Чемпионат Европы по боксу, который уже через несколько дней начнется в столице Болгарии.
Объявление состава прошло в рамках открытой тренировки команды накануне отъезда сборной Украины в Софию, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.
«Убежден, что нашим девушкам по силам достойно выступить на континентальном первенстве в Болгарии. Женская сборная Украины регулярно демонстрирует хорошие результаты, поэтому, надеюсь, что и в этом году мы вернемся из Софии с наградами - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. - Для тренерского коллектива Чемпионат Европы в Болгарии будет прекрасной возможностью, чтобы посмотреть наших девушек в действии в поединках с сильнейшими представительницами Континента. Ведь впереди у нас чемпионат мира, который пройдет в Индии в ноябре текущего года, поэтому, крайне важно, чтобы девушки получили надлежащую боевую практику, чтобы предоставить необходимую информацию для анализа тренерскому составу. Я в свою очередь также планирую посетить Софию и поддержать нашу команду на пути к победам».
По словам главного тренера сборной Украины Сергея Гордиенко, сборная Украины будет представлена во всех десяти весовых категориях.
Итак, нашу команду на Чемпионате Европы 2018 будут представлять:
Весовая категория 48 кг: Анна ОХОТА (Полтавская обл.)
Весовая категория 51 кг: Татьяна КОБ (Волынская обл.)
Весовая категория 54 кг: Иванна КРУПЕНЯ (Ровенская обл.)
Весовая категория 57 кг: Снежана ХОЛОДКОВА (Киев)
Весовая категория 60 кг: Юлия ЦИПЛАКОВА (Харьковская обл.)
Весовая категория 64 кг: Мария БОВА (Киев)
Весовая категория 69 кг: Юлия СТОЙКО (Киев)
Весовая категория 75 кг: Мария БОРУЦА (Хмельницкая обл.)
Весовая категория 81 кг: Анастасия ЧОРНОКОЛЕНКО (Днепропетровская обл.)
Весовая категория +81 кг: Татьяна ШЕВЧЕНКО (Киев)
«В рамках подготовки к Чемпионату Европы мы выполнили большой объем работы, который, я убежден, позволит на высоком уровне представить нашу страну в Болгарии. Гарантирую, что наши девушки сделают все для этого необходимое. Благодарен также за поддержку женской сборной Президенту ФБУ Владимиру Продивусу, который дополнительно стимулировал наших девушек к победам. Убежден, что это также придаст незаурядной мотивации, - отметил главный тренер сборной Украины Сергей Гордиенко. - Чемпионат Европы будет для нас чрезвычайно важным стартом, на котором мы пересмотрим наших девушек в поединках с лучшими боксерами континента. Кроме этого, Чемпионат Европы станет для нас и важным этапом подготовки к мировому первенству, которое будет принимать в этом году Индия».
Тренерский состав нашей команды на Чемпионате Европы будет выглядеть следующим образом:
Главный тренер - Сергей Гордиенко
Глава делегации - Юрий Шевчук
Начальник команды - Анастасия Молочко
Массажист - Татьяна Гуляева
Врач - Любовь Коваль
Тренер - Валерий Даниленко
Тренер - Андрей Чумаков
Тренер - Владимир Соколовский
Тренер - Игорь Ярема
Чемпионат Европы по боксу среди женщин пройдет с 4 по 13 июня в Софии (Болгария).