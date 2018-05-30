Объявлен состав женской сборной Украины по боксу на чемпионат Европы

В составе команды 10 спортсменок.

Главный тренер Национальной женской сборной Украины Сергей Гордиенко, объявил состав команды на Чемпионат Европы по боксу, который уже через несколько дней начнется в столице Болгарии.

Объявление состава прошло в рамках открытой тренировки команды накануне отъезда сборной Украины в Софию, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

«Убежден, что нашим девушкам по силам достойно выступить на континентальном первенстве в Болгарии. Женская сборная Украины регулярно демонстрирует хорошие результаты, поэтому, надеюсь, что и в этом году мы вернемся из Софии с наградами - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. - Для тренерского коллектива Чемпионат Европы в Болгарии будет прекрасной возможностью, чтобы посмотреть наших девушек в действии в поединках с сильнейшими представительницами Континента. Ведь впереди у нас чемпионат мира, который пройдет в Индии в ноябре текущего года, поэтому, крайне важно, чтобы девушки получили надлежащую боевую практику, чтобы предоставить необходимую информацию для анализа тренерскому составу. Я в свою очередь также планирую посетить Софию и поддержать нашу команду на пути к победам».

По словам главного тренера сборной Украины Сергея Гордиенко, сборная Украины будет представлена ​​во всех десяти весовых категориях.

Итак, нашу команду на Чемпионате Европы 2018 будут представлять:

Весовая категория 48 кг: Анна ОХОТА (Полтавская обл.)

Весовая категория 51 кг: Татьяна КОБ (Волынская обл.)

Весовая категория 54 кг: Иванна КРУПЕНЯ (Ровенская обл.)

Весовая категория 57 кг: Снежана ХОЛОДКОВА (Киев)

Весовая категория 60 кг: Юлия ЦИПЛАКОВА (Харьковская обл.)

Весовая категория 64 кг: Мария БОВА (Киев)

Весовая категория 69 кг: Юлия СТОЙКО (Киев)

Весовая категория 75 кг: Мария БОРУЦА (Хмельницкая обл.)

Весовая категория 81 кг: Анастасия ЧОРНОКОЛЕНКО (Днепропетровская обл.)

Весовая категория +81 кг: Татьяна ШЕВЧЕНКО (Киев)

«В рамках подготовки к Чемпионату Европы мы выполнили большой объем работы, который, я убежден, позволит на высоком уровне представить нашу страну в Болгарии. Гарантирую, что наши девушки сделают все для этого необходимое. Благодарен также за поддержку женской сборной Президенту ФБУ Владимиру Продивусу, который дополнительно стимулировал наших девушек к победам. Убежден, что это также придаст незаурядной мотивации, - отметил главный тренер сборной Украины Сергей Гордиенко. - Чемпионат Европы будет для нас чрезвычайно важным стартом, на котором мы пересмотрим наших девушек в поединках с лучшими боксерами континента. Кроме этого, Чемпионат Европы станет для нас и важным этапом подготовки к мировому первенству, которое будет принимать в этом году Индия».

Тренерский состав нашей команды на Чемпионате Европы будет выглядеть следующим образом:

Главный тренер - Сергей Гордиенко

Глава делегации - Юрий Шевчук

Начальник команды - Анастасия Молочко

Массажист - Татьяна Гуляева

Врач - Любовь Коваль

Тренер - Валерий Даниленко

Тренер - Андрей Чумаков

Тренер - Владимир Соколовский

Тренер - Игорь Ярема

Чемпионат Европы по боксу среди женщин пройдет с 4 по 13 июня в Софии (Болгария).