Чемпион мира по боксу Ломаченко перенесет операцию на плече и пропустит полгода

10:49, 30 мая 2018
Бокс
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Василий Ломаченко травмировал плечо в бою за звание чемпиона мира / Top Rank

Плечо он повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса в Нью-Йорке (США), сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.

«Я не мог полноценно использовать свою правую руку, было очень неудобно продолжать бой», – сказал Ломаченко.

Отмечается, что в случае отсутствия осложнений украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к следующему бою в начале декабря.

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Теги: #бокс#Ломаченко#следующий бой Ломаченко