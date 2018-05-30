Чемпион мира по боксу Ломаченко перенесет операцию на плече и пропустит полгода

В случае удачной операции украинский спортсмен сможет вернуться к тренировкам в октябре.

Чемпиону мира по боксу по версии WBA в легком весе Василию Ломаченко (11-1, 9 КО) проведут операцию на плече.

Плечо он повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса в Нью-Йорке (США), сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.

«Я не мог полноценно использовать свою правую руку, было очень неудобно продолжать бой», – сказал Ломаченко.

Отмечается, что в случае отсутствия осложнений украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к следующему бою в начале декабря.