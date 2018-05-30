Чемпион мира по боксу Ломаченко перенесет операцию на плече и пропустит полгода
10:49, 30 мая 2018Бокс
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В случае удачной операции украинский спортсмен сможет вернуться к тренировкам в октябре.
Василий Ломаченко травмировал плечо в бою за звание чемпиона мира / Top Rank
Чемпиону мира по боксу по версии WBA в легком весе Василию Ломаченко (11-1, 9 КО) проведут операцию на плече.
Плечо он повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса в Нью-Йорке (США), сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.
«Я не мог полноценно использовать свою правую руку, было очень неудобно продолжать бой», – сказал Ломаченко.
Отмечается, что в случае отсутствия осложнений украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к следующему бою в начале декабря.
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