Усик выиграет WBSS - президент WBC Сулейман

Нашему боксеру пророчат победу во Всемирной суперсерии и титул абсолютного чемпиона мира.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что победителем финала WBSS, в котором встретятся украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и россиянин Мурат Гассиев (25-0, 19-КО) станет именно украинец.

"Усик – лучший тяжеловес в мире. Его бой с Бриедисом – лучший, который я мог наблюдать в последнее время. Его мощь, он способен обучаться в бою…. Думаю, Усик выиграет Всемирную боксерскую суперсерию" - сообщает Isport со ссылкой на слова Сулеймана каналу МаксФайт в Youtube.

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Напомним, что после переноса даты боя, вызванной травмой Усика, решения по новой дате и месту все еще не озвучено. После нескольких переговоров решение так и не было принято.

Несмотря на неопределенность, подготовка украинца уже началась.