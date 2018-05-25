Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе, погибшего в 1946 году

В 1912-ом году боксёр был обвинён по Закону Манна — якобы за то, что перевёз через границу штата белокожую девушку, преследуя при этом аморальные цели.

Президент США Дональд Трамп посмертно помиловал Джека Джонсона (56-11-8, 35 КО), первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте.

В 1912-ом году боксёр был обвинён по Закону Манна — якобы за то, что перевёз через границу штата белокожую девушку, преследуя при этом аморальные цели. Впоследствии девушка не просто отказалась свидетельствовать против боксёра, а даже вышла за него замуж, чтобы ей не довелось давать против Джонсона показания, сообщает vRINGe.com.

Тем не менее, позже Бюро расследований таки нашло другую даму, которая согласилась свидетельствовать против боксёра — всё дело в том, что Джонсон был падок на белокожих женщин. Боксёр провёл год за решёткой.

Джонсон погиб в автомобильной катастрофе в июне 1946-го года в возрасте 68 лет. Боксёр выступал до сентября 1938-го года, последний поединок провёл в возрасте 60 лет.

Актёр, суперзвезда Голливуда Сильвестр Сталлоне, заручившись поддержкой экс-чемпиона мира в хэвивейте британца Леннокса Льюиса и действующего чемпиона мира американца Дионтэя Уайлдера, обратился к президенту Трампу с просьбой посмертно помиловать темнокожего боксёра-чемпиона.

«Верю, что Джонсон был невероятной, выдающейся личностью, — заявил Трамп. — Для меня огромная честь исправить ошибку прошлого, помиловав этого великого бойца. Давно пора всё исправить».