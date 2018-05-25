Промоутер Ломаченко отменил бой на 25 августа

Украинский боксер, скорее всего, проведет объединительный поединок позже.

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко не будет проводить бой 25 августа, как ранее заявлял его промоутер Боб Арум.

Накануне Арум сообщил, что по возвращении Ломаченко в США из Украины, они обсудят все варианты для следующего поединка, но 25 августа боя не будет, сообщает Isport.

"Ломаченко не будет проводить бой 25 августа. После победы над Линаресом он улетел в Украину, а когда вернется в Калифорнию, мы вместе с ним и Эгисом Климасом обсудим варианты.

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Однозначно, Ломаченко продолжит карьеру в легком весе. Мы уверены, что в этом дивизионе у нас намного больше вариантов для боев.

Мы предварительно обсудили следующий поединок. Скорее всего, мы проведем объединительный бой с Бельтраном, но пока все на уровне слухов", – сказал Арум.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 мая Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал титул чемпиона WBA в легком весе.