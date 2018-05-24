Усик - Гассиев: место боя не определено, официальная пресс-конференция сорвана

По неофициальной информации россияне продолжают настаивать на проведении боя в Москве.

В Лондоне состоялась конференция Всемирной боксерской суперсерии, на которой ожидалось, что организаторы определятся с датой и местом проведения финального поединка WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

Тем не менее, в Федерации бокса России заявили, что им не удалось достигнуть договоренности со Всемирной боксерской суперсерией, а также пришлось отменить сегодняшнюю пресс-конференцию в Москве, сообщает Isport.

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"С сожалением хочу сообщить, что объявление даты и места проведения финального боя суперсерии Гассиев – Усик сегодня не состоится. Нам не удалось поставить точку в договоренностях со Всемирной боксерской суперсерией, переговоры продолжатся на следующей неделе. Я благодарю всех болельщиков за переживания и волнения по поводу проведения данного боя. Мы сразу же сообщим, как только придем к согласию и примем решение", - цитирует главу Федерации бокса России Умара Кремлева Спорт-Экспресс.

Можно предположить, что российская сторона настаивает на проведении боя в России, а организаторы не соглашаются, опираясь на отказ Александра Усика боксировать на территории РФ.

Ранее сообщалось, чтобой Усик - Гассиев пройдет 21 июля в Джидде (Саудовская Аравия), гже планировался и изначально,