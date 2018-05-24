Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе

Украинец останется в легком весе, где продолжит выступления.

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко отказался от титула WBO во втором полулегком весе.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Читайте такжеЛомаченко: очередной урок, новый рекорд и будущие вершины

Ломаченко останется в легком весе, где он в первом же бою завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса.

Ожидается, что свой следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа. Одним из возможных соперников на этот поединок является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рей Белтран.

Скорее всего, за пояс во втором полулегком весе сразятся Масаюки Ито и Кристофер Диас.

Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, нокаутировав Романа Мартинеса. Позже украинец провел четыре успешные защиты пояса.