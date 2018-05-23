Владимир Кличко вошел в Топ-100 самых популярных спортсменов мира

Несмотря на завершение выступлений, великая карьера и рекорды Кличко еще не забыты

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко попал в число 100 самых известных спортсменов мира по версии авторитетного американского телеканала ESPN.

В рейтинге украинец занял 74-е место, сообщает Братство Кличко со ссылкой на ESPN.

Издание отмечает, что несмотря на завершение выступлений, великая карьера и рекорды Кличко еще не забыты. Об этом говорит доход от рекламы в 4 миллионов долларов в год, а также 1,9 миллиона подписчиков в социальных сетях.

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Также в ESPN говорят, что Владимир не пойдет по стопам брата в политику, а вместо этого сосредоточится на преподавании в Швейцарии и руководством своей промоутерской компании.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Роджер Федерер (теннис)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Кевин Дюрант (баскетбол)

8. Рафаэль Надаль (теннис)

9. Стефен Карри (баскетбол)

10. Фил Микельсон (гольф)