Ломаченко приобрел Mercedes после победы над Линаресом

Спортсмен уже совершил тест драйв по Одессе.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе Василий Ломаченко после победы над Хорхе Линаресом сделал себе подарок в виде покупки Mercedes G-63 Brabus.

Своим приобретением спортсмен похвастал на личной странице в Facebook, также разместив видео "тест-драйва" новой машины.

Согласно сайту генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, стоимость автомобиля стартует от 3,7 миллионов гривен.