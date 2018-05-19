Ломаченко приобрел Mercedes после победы над Линаресом
12:38, 19 мая 2018Бокс
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Спортсмен уже совершил тест драйв по Одессе.
Ломаченко приобрел новый автомобиль / facebook.com/luckypunch.net
Чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе Василий Ломаченко после победы над Хорхе Линаресом сделал себе подарок в виде покупки Mercedes G-63 Brabus.
Своим приобретением спортсмен похвастал на личной странице в Facebook, также разместив видео "тест-драйва" новой машины.
Согласно сайту генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, стоимость автомобиля стартует от 3,7 миллионов гривен.
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