Появилась новая дата поединка Усик - Гассиев

Бой должен состояться 21 июля.

Появилась новая дата финального поединка Всемирной боксерской серии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Бой пройдет 21 июля.

Об этом сообщил в своем твиттере журналист UCNLive Марио Лопес.

В то же время, место проведения боя остается неизвестным, подчеркнул Лопес.

Напомним, ранее датой боя называлось 11 мая, но стороны так и не сумели договориться о месте проведения поединка. Кроме того, Александр Усик получил травму, из-за чего бой перенесли на неопределенный срок.