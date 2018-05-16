Появилась новая дата поединка Усик - Гассиев
19:46, 16 мая 2018Бокс
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Бой должен состояться 21 июля.
Появилась новая дата финального поединка Всемирной боксерской серии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.
Бой пройдет 21 июля.
Об этом сообщил в своем твиттере журналист UCNLive Марио Лопес.
В то же время, место проведения боя остается неизвестным, подчеркнул Лопес.
Напомним, ранее датой боя называлось 11 мая, но стороны так и не сумели договориться о месте проведения поединка. Кроме того, Александр Усик получил травму, из-за чего бой перенесли на неопределенный срок.
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