Российский чемпион по версиям IBF Intercontinental и WBO International бросил вызов Ломаченко

12:59, 16 мая 2018
Бокс
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Россиянин Чаниев бросил вызов украинскому чемпиону мира Ломаченко / Boxing911

"Когда ребята из Ингушетии Назир Манкиев и Рахим Чахкиев стали победителями Олимпийских игр в 2008 году, я пообещал себе, что больше не пропущу ни одной тренировки и сделаю все, чтобы стать чемпионом мира. Больше всего я хочу провести бой с Василием Ломаченко, которого считаю лучшим боксером", - приводит слова Чаниева Апостроф со ссылкой на Boxingscene.

Стоит отметить, что 25-летний Чаниев является чемпионом по версии IBF Intercontinental и WBO International.

По словам его менеджера Хусейна Бузуртанова, Чаниев проведет следующий бой не раньше осени. При этом Бузуртанов уверен, что его подопечный уже готов к поединку за звание чемпиона мира.

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Теги: #следующий бой Ломаченко#Ломаченко защита титула