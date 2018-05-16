Российский чемпион по версиям IBF Intercontinental и WBO International бросил вызов Ломаченко

Муса Чаниев хочет сразиться за титул чемпиона мира в легком весе.

Российский боксер Иса Чаниев (13-1, 6 КО) заявил о своем желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

"Когда ребята из Ингушетии Назир Манкиев и Рахим Чахкиев стали победителями Олимпийских игр в 2008 году, я пообещал себе, что больше не пропущу ни одной тренировки и сделаю все, чтобы стать чемпионом мира. Больше всего я хочу провести бой с Василием Ломаченко, которого считаю лучшим боксером", - приводит слова Чаниева Апостроф со ссылкой на Boxingscene.

Стоит отметить, что 25-летний Чаниев является чемпионом по версии IBF Intercontinental и WBO International.

По словам его менеджера Хусейна Бузуртанова, Чаниев проведет следующий бой не раньше осени. При этом Бузуртанов уверен, что его подопечный уже готов к поединку за звание чемпиона мира.