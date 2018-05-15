Ломаченко пришел на бой с Линаресом пешком, чем удивил фанатов (видео)
16:05, 15 мая 2018Бокс
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Многие прохожие, среди которых и немало украинцев, были крайне удивлены встретить чемпиона.
Ломаченко получит награду перед титульный боем в Нью-Йорке / boxingscene.com
В сети появилось видео, на котором видно, как чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел пешком на арену Madison Square Garden в Нью-Йорке, где в субботу состоялся его титульный поединок против Хорхе Линареса.
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Ломаченко вместе с командой прошел несколько нью-йорских кварталов. Многие прохожие, среди которых и немало украинцев, были крайне удивлены встретить чемпиона.
Напомним, Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде и завоевал пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
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