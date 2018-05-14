Ломаченко: очередной урок, новый рекорд и будущие вершины

Ломаченко проводил первый бой в легком весе уже в далеко не самом юном возрасте – 30 лет. И тем не менее, специалисты и аналитики букмекерских контор были уверены в могучей силе и несокрушимости украинского «Хай-тэка» (одно из прозвищ в боксерском мире, прочно закрепившееся за Ломаченко). Шутка ли сказать, букмекеры ставили на Ломаченко из расчета 1,7 к 1, в то время как на Линареса давали лишь 9 к 1. И это при том, что боксер из Венесуэлы уже считается старожилом в этой весовой категории, завоевавшим титул чемпиона WBA и несколько раз его успешно защищавшим.

Тем не менее, специалистов накануне очного боя Линареса и Ломаченко больше убеждал послужной список нашего Василия. Украинец, пусть и в более легком весе, уверенно штамповал победы над соперниками по одному и тому же сценарию. В перерывах между раундами оппоненты просто не находили в себе силы выходить на ринг и продолжать бой. Кто после 6-го раунда, кто после 9-го, кто… Так продолжалось долго, очень долго. Пока в феврале нынешнего года, на пресс-конференции в Киеве, Ломаченко не обнародовал информацию о проведении боя с Линаресом. А это означало только одно – переход в новую весовую категорию.

Примечательно, что предложений провести промежуточные бои в новом весе, чтобы «осмотреться» в непривычной для себя категории, Лома (еще одно всемирно известное прозвище украинца) категорически не принимал. Как он отметил на пресс-конференции уже перед боем с Линаресом: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на рейтинговые, не титульные бои». И, кто знает, какой процент сарказма был в этих словах, а сколько в них реальных ощущений чемпиона.

Карьера Ломаченко вообще складывается так, что промежуточных боев у него практически не бывает. Да и в любительской карьере, где он проиграл лишь однажды, украинец всегда доказывал свое превосходство, идя напролом только к финалу, к титульным боям. Кстати, то самое единственное поражение в своей карьере он потерпел именно в финале, довольствовавшись серебром чемпионата мира-2007. В случае с Ломаченко смело можно говорить – «лишь» серебром.

Впрочем, можно назвать то поражение и случайным. Соперника он обыгрывал потом и на любительском ринге, и в полупрофессионалах, выступая во Всемирной серии бокса (WSB) в составе «Украинских атаманов». Вообще же, оглядываясь на карьеру Ломаченко, можно сказать, что того поражения он просто «не заметил». Оно не стало переломным событием в его жизни, не принесло психологического дискомфорта, не поколебало его уверенности в себе. Ведь, вслед за этим, поражений не было – были два других титула чемпиона мира, победа на чемпионате Европы, наконец, две олимпийские вершины – в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Похоже складывается карьера «олимпионика» и в профессиональном боксе, куда он пришел в 2013-м, спустя год после завершения своего второго олимпийского цикла и любительской карьеры. За четыре с половиной года украинец провел 12 боев и только один из них проиграл, в самом начале карьеры – второй бой. Да и то, проигранным его можно назвать с большой натяжкой. Ведь, в отличие от тяжелого или супертяжелого веса, где вес соперника имеет не такое большое значение, в малых весах, зачастую, каждый грамм может изменить соотношение сил. Ломаченко же 1 марта 2014 года проводил свой первый титульный бой на профи-ринге против мексиканца Орландо Салидо, который… вообще не вписался в весовую категорию. Не трудно предположить, что соперник победил более легкого Ломаченко, а вот титул, согласно правилам, остался вакантен. Его Ломаченко выиграл уже в следующем бою – третьем в профессиональной карьере – у американца Гэрри Рассела.

Затем последовал еще ряд ярких и абсолютно односторонних боев, где Лома не давал ни шанса соперникам.

Совершенно другая история – субботний бой с Линаресом. Украинец, едва ли не впервые в жизни, встретил настоящее сопротивление достойного, равного оппонента, против которого у него если и было преимущество, то довольно незначительное. Да, украинец по привычке рьяно и активно начал бой, захватил преимущество, много, активно и с удовольствием бил соперника. Но, это все продлилось лишь половину из 12 раундов. Затем наш спортсмен попал в нокдаун и рисунок поединка резко поменялся. Нет, Василий легко перенес физические последствия удара, быстро встав и всем своим видом показывая судье, что он в порядке – можно продолжать бой. Но вот от уверенности и по-хорошему спортивной наглости не осталось и следа. Ломаченко стал более осторожен, не лез на рожон, а соперник все более и более уверенно шел вперед.

Да, кстати, по запискам судей, на момент остановки боя счет был абсолютно равным. А, с учетом того, что Линарес в 10-м раунде уже окончательно перехватил инициативу, Ломаченко, возможно, уже где-то и проигрывал. К счастью, именно этот 10-й раунд и стал решающим. В какой-то момент Линаресу показалось, что соперник деморализован и он просто пошел «добивать» украинца. Венесуэлец не рассчитал силу своего удара. А специалисты перед боем отмечали, что удар у соперника Ломаченко слабый и его коронка – серии. Довести свою серию до конца Хорхе не удалось, а вот наш спортсмен улучил момент для ответного удара и своей последующей серии…

Решающим стал удар украинца в область печени соперника. Свалившись на канвас, Линарес долго не мог подняться, а затем смотрел мутным взглядом на арбитра. Тот моментально прекратил бой, протестов со стороны поверженного боксера не было совершенно. Все было кончено…

Между тем, Линарес сдержал если и не все, то огромную часть своих обещаний, розданных перед боем, на пресс-конференции. Если зачастую боксеры, которые являются явными аутсайдерами в предстоящих боях, накануне просто бахвалятся, то тут не было и тени бахвальства. Четкие ответы на поставленные вопросы и «программные заявления» - останавливать бой досрочно не буду, легкой жизни Ломаченко не обещаю, проблемы создам обязательно… Все из намеченного было выполнено.

В первой половине боя преимущество украинца было полным, но Линарес даже и не подумал прекращать бой, каждый раз, с начальным ударом гонга, буквально вылетая на ринг. Момент для нокдауна он улучил, что кардинально перевернуло ход схватки. Равную и непредсказуемую концовку к 10-му раунду он обеспечил. Да, проиграл, к нашей общей радости. Думается, многие украинцы этим ранним воскресным утром, в начале шестого, вздохнули с облегчением. После первых раундов ждали дежурной уверенной победы, а оно вот, как обернулось…

Кстати, первый комментарий Ломаченко после боя, сделанный тут же, в ринге знаменитого зала в Нью-Йорке «Мэдисон Сквер Гарден», был абсолютно лаконичным и «трезвым»: «Это был отличный бой. Правый прямой – это был отличный удар. Такое бывает. Спасибо Линаресу за то, что ты дал мне еще один урок в этом интересном виде спорта. Я готовился к последним раундам. Отец сказал мне: «Тебе нужно работать по корпусу». Линарес – великий чемпион, наш бой был интересен для всех фанатов. Реванш? Без проблем. Я готов в любой момент».

И, с юмором, добавил: «Теперь будет больше желающих со мной встретиться. Все увидели, что я тоже человек, тоже бываю в нокдауне. Я облегчил работу своим промоутерам в поиске соперников».

Наконец, в этом бою Ломаченко установил новый мировой рекорд, завоевав титулы чемпиона в трех разных весовых категориях за 12 боев на профи-ринге. Раньше рекорд принадлежал японцу Кадзуто Иока, который в 2015 году завоевал пояс в третьей категории в 18-м поединке.

Что дальше? Планы украинского боксера, как и положена ему по статусу, огласил Боб Арум. Известнейший американский промоутер не стал тянуть резину и в тот же вечер, спустя час после окончания поединка с Линаресом, объявил, что следующий бой Ломаченко проведет 25 августа. При этом он слегка подкорректировал слова чемпиона – ни о каком реванше против Линареса речь не идет. Скорее всего, Хорхе уже отработанный материал. По словам Арума, самым вероятным противником на бой с украинцем считается мексиканский боксер, чемпион мира по версии WBO Рэй Бельтран, у которого тоже неплохой послужной список боев - 35-7-1, 21 КО.

Бельтран стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в феврале, когда выиграл вакантный титул у Паулюса Мозеса. Тогда мексиканец победил только решением судей. Бой был абсолютно конкурентным, практически равным. После поединка с Линаресом может показаться, что Мозес – соперник на порядок ниже, но это совершенно не так. Во-первых, в его пользу говорит титул чемпиона мира WBO. А объединение титулов всегда является приоритетной задачей для профессионального боксера. Во-вторых, статус этому бою будет обеспечен самый высокий.

Когда же состоится долгожданный бой с чемпионом WBC Майки Гарсией? Официальной информации по этому поводу нет и, разумеется, быть не может. Но вот всезнающие инсайдеры уже «нарисовали» планы боксеров на будущее. Тем более, если в роли инсайдера выступает такой авторитетный источник, как американский журнал The Ring. Если Ломаченко свой следующий бой проводит 25 августа, то Гарсия 28 июля проведет очередную защиту титула против чемпиона IBF (еще одна уважаемая и почетная версия) Роберта Истера. Так вот, если Ломаченко и Гарсия свои бои выиграют, есть большая вероятность того, что уже до конца года, скорее всего, в декабре, состоится долгожданная встреча двух суперзвезд современного бокса в легком весе. И тогда это будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира – WBC, WBA, WBO и IBF. Согласимся, что разыграть в бою между этими двумя боксерами титул абсолютного чемпиона мира вполне логично. Впрочем, стоит дождаться еще «полуфиналов», чтобы они прошли без неожиданностей. И тогда уже говорить о БОЛЬШОМ бое.

Безусловно, Ломаченко не идеален. Бой с Линаресом указал на многие огрехи как в тактике украинского боксера, так и в его технике. Но главный результат добыт – победа. Для первого боя в новой весовой категории, к тому же, такого статусного – за титул WBO, этого более, чем достаточно.

Дальше будет больше.

Кирилл Стадниченко