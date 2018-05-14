Бой Ломаченко и Линареса собрал самую крупную ТВ-аудиторию в этом году

Телевизионные рейтинги поединка Ломаченко – Линарес показали лучший результат года в США.

Телевизионные рейтинги боя Ломаченко – Линарес показали лучший результат года в США.

Как сообщает издание Boxing Scene, поединок между украинцем Ломаченко и венесуэльским боксером Линаресом транслировался по каналу ESPN, и он показал рейтинг в 1,0, что является лучшим результатом среди всех боксерских поединков в 2018 году.

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Поединок опередил бой Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна, который 5 мая показал рейтинг в 0,9, а также поединок Мацея Сулецкого и Даниэла Джейкобса.

Как сообщал УНИАН, Василий Ломаченко вчера нокаутировал Хорхе Линареса в 10-м раунде и стал чемпионом в легком весе по версии WBA. Всего по итогам боя против Линареса Василий Ломаченко стал чемпионом мира в трех весовых категориях.