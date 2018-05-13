Опубликованы судейские записки боя Ломаченко - Линарес
Судейские записки, опубликованные после боя Ломаченко - Линарес, состоявшегося сегодня ночью в Нью-Йорке, показали, что поединок был равным.
У одной судьи - Джулии Ледерман - на момент остановки поединка на записках была ничья 85:85, Робин Тейлор отдавал преимущество Линаресу - 86:84, а Стив Вайсфилд с таким же счетом отдавал преимущество Ломаченко.
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Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.
После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно.