Опубликованы судейские записки боя Ломаченко - Линарес

На момент остановки поединка счет был равным.

Судейские записки, опубликованные после боя Ломаченко - Линарес, состоявшегося сегодня ночью в Нью-Йорке, показали, что поединок был равным.

У одной судьи - Джулии Ледерман - на момент остановки поединка на записках была ничья 85:85, Робин Тейлор отдавал преимущество Линаресу - 86:84, а Стив Вайсфилд с таким же счетом отдавал преимущество Ломаченко.

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Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В этом поединке украинец побывал в нокдауне.

После боя украинец заявил, что Хорхе Линарес дал ему урок бокса, а на вопрос, готов ли он предоставить венесуэльцу реванш, Василий ответил утвердительно.