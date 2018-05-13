Ломаченко: спасибо Линаресу за то, что дал мне еще один урок

Украинец прокомментировал трудную победу над Хорхе Линаресом.

Украинец Василий Ломаченко с юмором ответил на пресс-конференции после боя с Хорхе Линаресом на вопрос о моменте боя, когда венесуэлец отправил его в нокдаун.

"Теперь будет больше желающих со мной встретиться. Все увидели, что я тоже человек, тоже бываю в нокдауне. Я облегчил работу своим промоутерам в поиске соперников", - сказал Ломаченко.

Читайте такжеЛомаченко нокаутировал Линареса и завоевал титул чемпиона WBA в легком весе

"Это был отличный бой. Правый прямой – это был отличный удар. Такое бывает. Спасибо Линаресу за то, что ты дал мне еще один урок в этом интересном виде спорта. Я готовился к последним раундам. Отец сказал мне: "Тебе нужно работать по корпусу". Линарес – великий чемпион, наш бой был интересен для всех фанатов. Реванш? Без проблем. Я готов в любой момент", – отметил Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.