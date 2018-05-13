Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал титул чемпиона WBA в легком весе
05:14, 13 мая 2018Бокс
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Бой завершился нокаутом Линареса в 10-м раунде.
Ломаченко выиграл титул чемпиона мира в очередной весовой категории / boxingscene.com
В Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" завершился бой за титул чемпиона мира по версии WBA влегком весе, в котором украинец Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса из Венесуэлы.
Бой завершился нокаутом в 10-м раунде.
Спортсмены провели очень тяжелый равный бой. В начале поединка преимуществом владел украинец, затем соперник перехватил инициативу и даже отправил Ломаченко в нокдаун. В решающим 10-м раунде обмен обоюдоострыми тяжелыми ударами привел к нокауту от Ломаченко, которому удался точный удар по печени.
УНИАН провел онлайн-трансляцию боя, по которой можно проследить за ходом поединка.
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