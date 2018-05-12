Бокс, Ломаченко-Линарес, бой за титул чемпиона мира: онлайн-трансляция

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке проходит титульный боксерский поединок.

Сегодня в Нью-Йорке проходит бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором сойдутся Хорхе Линарес из Венесуэлы и украинец Василий Ломаченко.

На кону поединка стоит титул чемпиона мира по версии WBA.

Это будет первый бой украинца в этой весовой категории (до 61,235 кг). Напомним, что Ломаченко является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг).

Вместе с тем, по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор, украинский боксер – фаворит в поединке с венесуэльцем.

Средние котировки на поединок: победа Ломаченко – 1,07, победа Линареса – 9,00.

Бой Линарес - Ломаченко начнется приблизительно в 5.00-6.00 утра по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Интер".