Бой Ломаченко - Линарес: где смотреть

Титульный поединок украинца в легком весе покажет телеканал Интер.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке в знаменитом зале "Мэдисон Сквер Гарден" состоится бой за титул чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко сойдется с Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA.

В Украине бой покажет телеканал "Интер". Начало трансляции запланировано на 03.30. Сам поединок, ориентировочно, начнется в 05.00-06.00 утра.