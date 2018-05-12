Ломаченко и Линарес показали одинаковый вес перед очным титульным поединком

Оба боксера весят 61,05 кг, вписавшись в лимит легкого веса (61,235) кг

В Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден» состоялось взвешивание перед поединком между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом за титул WBA в легком весе.

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (61,235) кг. Ломаченко показал 61,05 кг (134,6 фунта), у Линареса такой же вес. Для 30-летнего украинца это самый большой вес в карьере, так как ранее он выступал в более низких весовых категориях.

Отметим, что на дуэли взглядов после взвешивания первым отвел взгляд Хорхе Линарес, как и при первой встрече соперников.

Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12-го мая в Нью Йорке.