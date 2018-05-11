Поединок Кличко – Джошуа признан «Боем года» по версии IBF

Бой состоялся в апреле прошлого года на лондонском стадионе «Уэмбли».

Международная боксерская федерация (IBF) назвала поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко «Боем 2017 года».

Бой состоялся в апреле прошлого года на лондонском стадионе «Уэмбли».

Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Братство Кличко.

Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.

Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.