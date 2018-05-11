Поединок Кличко – Джошуа признан «Боем года» по версии IBF

16:53, 11 мая 2018
Бокс
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Джошуа верил в победу даже после нокдауна от Кличко / klitschko-brothers.com

Бой состоялся в апреле прошлого года на лондонском стадионе «Уэмбли».

Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Братство Кличко.

Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.

Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.

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Теги: #Бой Кличко-Джошуа