Поединок Кличко – Джошуа признан «Боем года» по версии IBF
16:53, 11 мая 2018Бокс
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Бой состоялся в апреле прошлого года на лондонском стадионе «Уэмбли».
Джошуа верил в победу даже после нокдауна от Кличко / klitschko-brothers.com
Международная боксерская федерация (IBF) назвала поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко «Боем 2017 года».
Бой состоялся в апреле прошлого года на лондонском стадионе «Уэмбли».
Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Братство Кличко.
Также IBF наградит чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби за три и более успешных защиты титула организации. Селби также получит приз Джерси Джо Уолкотта, который является высшей наградой организации. В 2016 году эту награду получил Головкин.
Торжественное награждение лауреатов состоится 31 мая в Италии.
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