Ломаченко получит награду лучшему боксеру 2017 года накануне боя с Линаресом

Награду лучшего тренера также получит отец Ломаченко Анатолий.

Украинский боксер Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) сегодня получит награду лучшему боксеру года.

Награждение состоится вечером в Нью-Йорке. Награду лучшего тренера также получит отец Ломаченко Анатолий, сообщает SportArena со ссылкой на Boxing Scene.

Отдавая предпочтение украинцу, журналисты высоко оценили его выступление в трех поединках прошлого года — против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги, а также Гильермо Ригондо.

Награда лучшему боксеру года вручается на протяжении 93 лет. В числе награжденных такие известные боксеры, как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд. В 2016 году ее одержал британец Карл Фрэмптон, который является временным чемпионом WBO в полулегком весе.

Как сообщал УНИАН, в ночь с субботы на воскресенье, 13 мая, Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса за титул чемпиона мира по версии WBA.