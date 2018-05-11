Ломаченко получит награду лучшему боксеру 2017 года накануне боя с Линаресом

11:43, 11 мая 2018
Бокс
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Ломаченко получит награду перед титульный боем в Нью-Йорке / boxingscene.com

Награждение состоится вечером в Нью-Йорке. Награду лучшего тренера также получит отец Ломаченко Анатолий, сообщает SportArena со ссылкой на Boxing Scene.

Отдавая предпочтение украинцу, журналисты высоко оценили его выступление в трех поединках прошлого года — против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги, а также Гильермо Ригондо.

Награда лучшему боксеру года вручается на протяжении 93 лет. В числе награжденных такие известные боксеры, как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд. В 2016 году ее одержал британец Карл Фрэмптон, который является временным чемпионом WBO в полулегком весе.

Как сообщал УНИАН, в ночь с субботы на воскресенье, 13 мая, Ломаченко проведет бой против Хорхе Линареса за титул чемпиона мира по версии WBA.

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