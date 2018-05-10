Ломаченко - Линарес: дебют украинского "Хай-тэка" в легком весе

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Нью-Йорке пройдет бой за титул чемпиона мира.

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Нью-Йорке в знаменитом зале "Мэдисон Сквер Гарден" пройдет бой за титул чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором Василий Ломаченко, дебютирующий в новой для себя весовой категории, сойдется с Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA, сообщается на официальном сайте организации.

На данный момент титул принадлежит Линаресу, и это будет уже 4-я защита пояса боксером из Венесуэлы.

Украинский хай-тэк на пути к новому титулу

Ломаченко начинал свой путь в профессиональном боксе с полулегкого веса, где и потерпел свое единственное поражение. Во втором бою в профи-карьере он решением судей (1:2) проиграл бой за титул чемпиона мира мексиканцу Орландо Салидо. Это был бой за титул чемпиона мира WBO. Впрочем, Салидо накануне боя не уложился в лимит весовой категории и пояс был оставлен вакантным.

А уже в своем третьем бою Ломаченко победил американца Рэри Рассела и заовевал тот самый вакантный пояс WBO. С тех пор он провел еще 3 боя в полулегкой весовой категории и трижды уверенно отстаивал свой пояс чемпиона мира.

В июне 2016-го года Ломаченко перешел во вторую полулегкую весовую категорию и в первом же бою одолел кубинца Романа Мартинеса техническим нокаутом в 5-м раунде завоевав все тот же титул чемпиона WBO. В этой весовой категории он защищал свой чемпионский пояс четыре раза. но так и не встретил достойного сопротивления от оппонентов. Все четыре боя заканчивались досрочно, в перерыве между раундами. Соперники просто отказывались выходить на очередную 3-минутку, а их секунданты вынуждены были выбрасывать на ринг белое полотенце.

После очередного такого боя (кубинец Гильерме Ригондо продержался в ринге 6 раундов), Ломаченко на пресс-конференции в Киеве в феврале анонсировал бой с Линаресом и переход в новую весовую категорию. - легкую.

Здесь он уже будет драться за титул по другой версии WBA. И, возможно, уже в воскресенье в очередной раз станет чемпионом мира. Согласно правилам, при переходе в другую весовую категорию, все свои предыдущие пояса чемпиона мира боксер оставляет вакантными.

Блистательная любительская карьера Ломаченко и выступление за "Атаманов"

Любопытен и тот факт, что любительская карьера Василия Ломаченко пролетела сколь стремительно, столь и победносно. Он провел 397 боев за 8 лет в так называемом "олимпийском" (любительском) боксе, где выиграл 396 поединков при одной-единственной неудаче.

Первое серьёзное достижение на любительском ринге — в возрасте 16 лет выиграл чемпионат страны, в 2004-м году. В том же году взял золото на чемпионате Европы среди кадетов (до 16 лет) в весовой категории до 46 кг. Также получил там кубок как лучший боксер первенства Европы.

А в 2005 году выиграл чемпионат Украины среди взрослых в весе 53 кг.

Украинский спортсмен выиграл золото чемпионата Европы-2008, чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, а также становился Олимпийским чемпионом Пекина-2008 и Лондона-2012. Единственное поражение в любительской карьере он потерпел на чемпионате мира-2007, когда уступил в финале и довольствовался "лишь" серебряной наградой..В том бою он проиграл Альберту Селимову из сборной России (ныне представляет Азербайджан).

В октябре 2012 года, после победы в Лондоне-2012, Ломаченко вместе с другими призёрами Олимпийских игр официально завершил выступления на любительском ринге, подписал контракт со Всемирной серией бокса WSB и перешёл в полупрофессиональный бокс, в новосозданный клуб "Украинские атаманы". С января по май 2013 года украинец провел 6 поединков, выиграв все, в том числе у того самого Альберта Селимова, который на тот момент уже представлял команду "Огни Баку" из Азербайджана.

Тем не менее, "Атаманы" проиграли в финале "Астанинским волкам" (Ломаченко свой бой выиграл) и стать чемпионом WSB украинец не сумел.

Кто такой Хорхе Линарес

В свою очередь, Хорхе Линарес также имеет за пплечами блестящую карьеру, а главное - титулы по версиям более престижных версий WBC и WBA.

Венесуэльский боксёр является чемпионом мира в полулёгкой (WBC, 2007—2008), 2-й полулёгкой (WBA, 2008—2009) и лёгкой (WBC, 2014—2016; WBA, 2016—н.в.; The Ring, 2016—н.в.) весовых категориях.

В отличе от Ломаченко, Линарес гораздо более опытный боксер. За 15 с половиной лет карьеры (первый бой провел 15 декабря 2002 года), он провел 47 поединков, из которых выиграл 44, а из них досрочно - нокаутом - 27. При этом, Линарес потерпел 3 поражения на профи-ринге.

"Золотой мальчик" из Баринаса начинал свой путь со второй легчайшей категории (до 55,34 кг), впоследствии перейдя в полулёгкую (до 57,15 кг), 2-ю полулёгкую (до 58,97 кг), и дойдя до лёгкой (до 61,23 кг) категории.

Ломаченко фаворит на ставках букмекеров

Накануне боя свои ставки сделали букмекеры. При этом аналитики контор сделали Ломаченко явным фаворитом поединка. Средние котировки на поединок выглядят следующим образом: победа Ломаченко – 1,07, победа Линареса – 9,00.

Бой Ломаченко-Линарес пройдет в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке, на арене знаменитого зала "Мэдисон Сквер Гарден". По киевскому времени это будет уже ночь на воскресенье, 13 мая.