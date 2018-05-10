WBA представила специальный пояс к бою Ломаченко - Линарес
14:50, 10 мая 2018Бокс
122
Пояс с оригинальным дизайном создан специально к историческим боям.
wbaboxing.com
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изготовила специальный пояс к титульному бою в легком весе между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Это пояс с оригинальным дизайном, который создан специально к историческим боям. Ранее WBA выпускала подобный пояс к боям Головкин – Альварес и Владимир Кличко – Джошуа.
Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса лично вручит титул победителю боя.
Напомним, что поединок Ломаченко - Линарес состоится в субботу, 12 мая, в Нью-Йорке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter