Ломаченко провел открытую тренировку на улицах Нью-Йорка перед боем с Линаресом (фото, видео)
12:23, 10 мая 2018Бокс
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Тренировка состоялась возле легендарного спорткомплекса Madison Square Garden, где в субботу и состоится бой.
Василий Ломаченко провел открытую тренировку на улицах Нью-Йорка / boxingscene.com
Один из лучших боксеров мира, чемпион по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко провел открытую тренировку в Нью-Йорке перед боем за титул чемпиона мира WBA в легком весе против Хорхе Линареса.
Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden, где и состоится бой.
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.
boxingscene.com
boxingscene.com
boxingscene.com
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