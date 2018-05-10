Ломаченко провел открытую тренировку на улицах Нью-Йорка перед боем с Линаресом (фото, видео)

Тренировка состоялась возле легендарного спорткомплекса Madison Square Garden, где в субботу и состоится бой.

Один из лучших боксеров мира, чемпион по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко провел открытую тренировку в Нью-Йорке перед боем за титул чемпиона мира WBA в легком весе против Хорхе Линареса.

Тренировка состоялась на пересечении улиц 33rd Street и 8th Avenue, прямо перед легендарным спорткомплексом Madison Square Garden, где и состоится бой.

Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.