Бой Ломаченко - Линарес: букмекеры определили фаворита поединка
18:36, 08 мая 2018Бокс
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Больше шансов на победу у украинского боксера.
Василий Ломаченко является фаворитом боя с Хорхе Линаресом / facebook.com/VasylLomachenko
В эту субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.
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Это будет первый бой украинца в этой весовой категории (до 61,235 кг). Напомним, что Ломаченко является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг).
По мнению букмекерских контор, украинский боксер – фаворит в поединке с венесуэльцем.
Средние котировки на поединок: победа Ломаченко – 1,07, победа Линареса – 9,00.
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