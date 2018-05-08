Бой Ломаченко - Линарес: букмекеры определили фаворита поединка

Больше шансов на победу у украинского боксера.

В эту субботу, 12 мая, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

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Это будет первый бой украинца в этой весовой категории (до 61,235 кг). Напомним, что Ломаченко является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 58,967 кг).

По мнению букмекерских контор, украинский боксер – фаворит в поединке с венесуэльцем.

Средние котировки на поединок: победа Ломаченко – 1,07, победа Линареса – 9,00.