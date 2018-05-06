Беллью разгромил Хэя в 5-м раунде в рамках вечера бокса в Лондоне (видео)

В матч-реванше двух британцев Тони Беллью вновь оказался лучше Дэвида Хэя.

В Лондоне завершился матч-реванш между популярными британскими боксерами Дэвидом Хэем и Тони Беллью. Как и в первом поединке, состоявшемся 4 марта 2017-го, победу одержал Беллью – в этот раз заставив рефери остановить бой в 5-м раунде.

В первых двух раундах Хэй занял центр ринга, его выпады были чуть острее. Но в концовке третьего раунда началась откровенная рубка – Беллью дважды опрокидывал Дэвида в нокдауны – Хэю помог гонг.

В 4-м раунде Беллью пытался догнать соперника, но Хэй выстоял. В 5-м раунде Беллью снова отправил соперника в тяжелейший нокдаун, с которого Хэй с трудом поднялся. Беллью бросился на добивание – и рефери остановил бой.

Видео боя: