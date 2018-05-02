Кличко назвал условие своего возвращения в бокс

42-летний экс-чемпион мира ответил на вопрос миллионов поклонников.

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко рассказал, при каких условиях он вернется в бокс.

"Я был прав, когда сказал "никогда не говори "никогда" о возможном возвращении. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни.

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Посмотрите на Арнольда Шварценеггера. Сейчас он занимается экологическими проблемами. Будет ли это его последнее занятие в жизни или он вернется к актерству? Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", - сказал Владимир Кличко в интервью DW Russian.

Напомним, Кличко завершил боксерскую карьеру летом 2017 года после поражения от британца Энтони Джошуа. Владимир и Энтони сошлись в ринге год назад в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Джошуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде.