Тесля: Вырастить перспективных бойцов мирового уровня - это многого стоит

За прошлый год турниры международной лиги World Warriors Fighting Championship (WWFC) в киевском Дворце спорта посетило более 20000 человек. Такое огромное количество поклонников смешанных боевых искусств (ММА) говорит только об одном – этот вид спорта с каждым годом становится все популярнее. О том, как за считанные годы удалось вывести Лигу в лидеры смешанных боевых искусств в Украине рассказал президент WWFC Владимир Тесля.

Тесля: Главное - насыщенный файткад, который не даст зрителю перевести дыхание

- В чем главная фишка такого стремительного успеха вашего детища?

В первую очередь это зрелищность и грамотный промоушен. Мы делаем всё возможное, чтобы тот, кто однажды побывал на нашем турнире, захотел посетить его снова говорит Владимир Тесля. И не сам, а захватить с собой семью, друзей, коллег. Судя по значительному росту нашей аудитории, у нас это здорово получается. К примеру, в сентябре 2017 года WWFC 8 собрал полную арену во Дворце спорта. А это 8 тысяч человек!

- Чем именно получается заинтересовать зрителя? Ведь у каждого - свои предпочтения…

Поскольку это турнир по смешанным боевым искусствам, главное - насыщенный файткард, который не даст зрителю перевести дыхание. Все поединки должны быть конкурентными. К тому же каждый турнир проходит с участием, можно сказать, легендарных чемпионов, таких талантливых украинских бойцов - Сергея Спивака и Светланы Гоцык, а также многих других известных спортсменов.

- Как подбираете участников? Где ищете? Есть ли у Владимира Тесли свои секреты по подбору бойцов?

Найти проще всего (смеется). А вот вырастить перспективных топ-бойцов мирового уровня – это много стоит. Зато и гарантирует зрелищность шоу. По сути, с этого все и началось. В 2013 году я вместе Игорем Ротару – нынешним техническим директором WWFC решили создать свой промоушен, чтобы наши ребята получили возможность достойно выступить. И если в самом начале в Лиге насчитывалось всего 20% украинский бойцов, то на сегодняшний день – на турнире в июне – 70% файткарда составят молодые перспективные спортсмены из Украины.

Владимир Тесля: Спортсемены-любители не должны ломать себе карьеру

О возможностях.

Буквально месяц назад Владимир Тесля объявил о создании Федерации смешанных боевых искусств Украины (UF MMA) для работы со спортсменами-любителями.

- Владимир, как собираетесь их поддерживать?

В своей работе я не раз сталкивался с ребятами, достойными бойцами из любительской категории, которые спешили перейти в профессионалы и ломали себе карьеру на корню. Поскольку не были готовы к поединкам в новой для них категории и с серьезными соперниками. Для этого и создана Федерация – мы будем заниматься со спортсменами-любителями, тренировать, выводить на соревнования, постепенно готовить к тому, чтобы перейти в профессиональную категорию. А поскольку тяга к спорту начинается с юных лет, одним из главных приоритетов будет работа с детьми и молодежью.

- Каким образом?

В каждом регионе Украины мы создаем структурное подразделение Федерации, с профессиональным тренерским составом и судьями, которые смогут проводить соревнования на местном уровне. Дальше мы будем организовывать областные и всеукраинские турниры, давать ребятам первый опыт и новые возможности.

БИЛЕТЫ НА ТУРНИР WWFC 11 УЖЕ В ПРОДАЖЕ

- И напоследок. В июне состоится 11-ый турнир всемирной лиги WWFC, билеты на который уже скупаются полным ходом. Чем в этот раз порадуете публику?

Мы приготовили сразу несколько изюминок для своих зрителей. Помимо поединков между талантливыми мастерами единоборств со всего мира, на турнире состоятся поединки за титулы чемпиона мира по версии WWFC. Защищать престижные пояса предстоит Светлане Гоцык, Сергею Гузеву и Энди Янгу, а за вакантное звание поборется Роман Долизе. Будет не только интересно, но и захватывающе. Ждем всех во Дворце спорта 16 июня.