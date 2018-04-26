Президент национальной лиги профибокса: КГБ сделало бы все для победы Гассиева над Усиком в Москве

Михаил Завьялов рассказал, что у Усика хотели купить согласие на проведение боя в Москве.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал, что у Александра Усика хотели купить согласие на проведение в Москве боя с Муратом Гассиевым.

«В российской федерации бокса все возглавляет начальник личной охраны Путина, в общем, все в погонах там ходят, КГБшники. Деньги есть, «Газпром» и так далее.

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Они за большие миллионы хотят перекупить у Саудовской Аравии право на проведение боя, чтобы провести его в Москве. Когда Усик готовился в Барселоне, то они ездили к нему с чемоданом денег, чтобы купить его согласие. Он сказал: «У меня счастливое число – 17». Они: «Что 17?», а Усик говорит: «17 миллионов». Вот они и уехали. Нужно было с большим чемоданом приехать.

КГБ все сделает, чтобы Гассиев смог выиграть. Поэтому, считаю, это были бы неравноправные условия, должна быть нейтральная территория. Сейчас работают адвокаты американской организации К2, которые «собаку съели» в таких делах. Так что, думаю, местом проведения боя останется Джидда, в конце июля», – сказал Завьялов.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик жестко высказался относительно перспектив проведения финального боя WBSS в России.