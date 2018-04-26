Украинец Постол проведет бой за звание претендента на пояс WBC против непобедимого британца

Поединок пройдет 23 июня в Глазго.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Виктор Постол проведет поединок за звание обязательного претендента на чемпионский пояс.

Об этом сообщает Canvasboxing.

Соперником украинца станет британец Джош Тэйлор. На его счету 12 побед (11 нокаутов) и ни одного поражения.

На счету украинца Постола 29 побед (12 нокаутом) и одно поражение.

Бой пройдет 23 июня в Глазго, Шотландия.

Бой за полноценный титул WBC состоится между Регисом Прогрейсом и Хосе Карлосом Родригесом.