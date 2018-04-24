Победившему Кличко-младшего Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию

Ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться в ринг уже ближайшим летом.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25 побед, 0 поражений, 18 нокаутов) объявил, что ему официально вернули боксерскую лицензию.

Соответствующее фото британец опубликовал в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).

Ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться в ринг уже ближайшим летом.

Фьюри завоевал свой титул в бою с Владимиром Кличко, после чего дважды отказывался от боя-реванша. У спортсмена отобрали пояса чемпиона мира. Затем он попался на применении наркотиков и был дисквалифицирован.