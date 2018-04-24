Победившему Кличко-младшего Тайсону Фьюри вернули боксерскую лицензию
11:33, 24 апреля 2018Бокс
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Ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться в ринг уже ближайшим летом.
Тайсон Фьюри получил лицензию и может вернуться в большой бокс / Reuters
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25 побед, 0 поражений, 18 нокаутов) объявил, что ему официально вернули боксерскую лицензию.
Соответствующее фото британец опубликовал в социальной сети Instagram, где показал документ от Британского совета по контролю за боксом (BBBoC).
Ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться в ринг уже ближайшим летом.
Фьюри завоевал свой титул в бою с Владимиром Кличко, после чего дважды отказывался от боя-реванша. У спортсмена отобрали пояса чемпиона мира. Затем он попался на применении наркотиков и был дисквалифицирован.
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