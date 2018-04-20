Российский боксер Поветкин отсудил 4,3 миллиона долларов у чемпиона мира Уайлдера

Непобедимый американец является чемпионом мира по версии WBC, считающейся самой престижной в боксерском мире.

Команда российского боксера Александра Поветкина отсудила у непобедимого американца Деонтея Уайлдера 4,3 млн. долларов репутационных потерь.

Об этом сообщает в своем аккаунте в соцсети Twitter промоутер Андрей Рябинский, также информацию подтверждает ТАСС.

"Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уалдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам. Подробности позже", - написал Рябинский.

Представители Уайлдера могут обжаловать решение суда, у них на это есть 30 дней. Скорее всего, стороны продолжат спор относительно многомиллионных репутационных требований.

Читайте такжеДжошуа хотел бы видеть Кличко в своем тренерском штабе

Бой Поветкин - Уайлдер должен был состояться 21 мая 2016 года. Поединок был отменен, так как в крови российского спортмена якобы обнаружили допинг. В ноябре 2017 года было объявлено, что с Поветкина снять все обвинения в употреблении допинга и ему разрешено вновь проводить бои.

Поветкин провел 35 боев в профессиональной карьере и, в отличии от Уайлдера, 1 проиграл при 34 победах. В октябре 2013 года он уступил украинцу Владимиру Кличко в СКК "Олимпийский" в Москве.

В ближайшее время Поветкин должен провести поединок с обладателем всех остальных титулов (кроме WBC) британцем Энтони Джошуа, сумевшим ранее победить Кличко.