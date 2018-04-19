Усик рассказал об уличной драке десятилетней давности (видео)

Спортсмен вспомнил о конфликте на улице с большой компанией.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик дал откровенное интервью, в котором, в частности, рассказал про уличную драку с неизвестными десятилетней давности.

Запись интепрвью публикует You-Tube канал ОТДУШИВДУШУ,.

«В 2008 году группа людей хотела нас побить, но у них ничего не получилось. Мы втроем побили человек десять. Они оттолкнули нашего друга и стали кричать: "Вы чего здесь ходите, фраеры. Сейчас пойдете нам сигареты покупать". Ну а мы не стушевались и стали бить их ногами», — вспомнил боксер.

Усик должен был провести 11 мая бой за титул абсолютного чемпиона мира с Муратом Гассиевым из России, но повредил руку во время подготовки к бою. Бой предварительно, перенесен на один из летних месяцев. Организаторы поединка из WBSS подтвердили, что бой, как и ранее, пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).