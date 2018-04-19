В лагере Джошуа заговорили о матче-реванше с Кличко

11:58, 19 апреля 2018
Бокс
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Джошуа верил в победу даже после нокдауна от Кличко / klitschko-brothers.com

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"Энтони говорит о том, что будет еще боксировать 8-10 лет. Нам нужны Тайсон Фьюри, Луис Ортис, Александр Поветкин. Может даже Владимир Кличко вернется в ринг..." – заявил Хирн в интервью Express.co.uk.

Отметим, что ранее Владимир Кличко объяснил, что отказался от матча-реванша с Энтони Джошуа из-за недостаточной мотивации.

Как сообщал УНИАН, Энтони Джошуа заявил о том, что хотел бы видеть Владимира Кличко своим тренером.

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Теги: #матч-реванш Кличко - Джошуа