В лагере Джошуа заговорили о матче-реванше с Кличко

Менеджер британского боксера Эдди Хирн предполагает, что украинец Кличко может возобновить карьеру.

Матч-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа все же может состояться. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, рассказывая о планах своего подопечного на будущее. По словам менеджера, в списке потенциальных соперников Джошуа только самые сильные бойцы.

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"Энтони говорит о том, что будет еще боксировать 8-10 лет. Нам нужны Тайсон Фьюри, Луис Ортис, Александр Поветкин. Может даже Владимир Кличко вернется в ринг..." – заявил Хирн в интервью Express.co.uk.

Отметим, что ранее Владимир Кличко объяснил, что отказался от матча-реванша с Энтони Джошуа из-за недостаточной мотивации.

Как сообщал УНИАН, Энтони Джошуа заявил о том, что хотел бы видеть Владимира Кличко своим тренером.