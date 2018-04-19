В лагере Джошуа заговорили о матче-реванше с Кличко
11:58, 19 апреля 2018Бокс
209
Менеджер британского боксера Эдди Хирн предполагает, что украинец Кличко может возобновить карьеру.
В лагере Джошуа заговорили о матче-реванше с Кличко / klitschko-brothers.com
Матч-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа все же может состояться. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, рассказывая о планах своего подопечного на будущее. По словам менеджера, в списке потенциальных соперников Джошуа только самые сильные бойцы.
Читайте такжеПрезидент WBC: Джошуа и Уайлдер должны встретиться пока кто-то из них не проиграл
"Энтони говорит о том, что будет еще боксировать 8-10 лет. Нам нужны Тайсон Фьюри, Луис Ортис, Александр Поветкин. Может даже Владимир Кличко вернется в ринг..." – заявил Хирн в интервью Express.co.uk.
Отметим, что ранее Владимир Кличко объяснил, что отказался от матча-реванша с Энтони Джошуа из-за недостаточной мотивации.
Как сообщал УНИАН, Энтони Джошуа заявил о том, что хотел бы видеть Владимира Кличко своим тренером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter